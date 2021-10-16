AMC Fight Nights 105. Исмаилов — Минеев. ОНЛАЙН

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Global
» Бюджет=»» боя=»» —=»» $1=»» млн.=»» Половина=»» на=»» гонорары.=»» Остальная=»» часть=»» рекламная=»» кампания,=»» которую=»» запустило=»» казино,=»» технические=»» расходы,=»» гостиницы,=»» перелеты.=»» Сочи=»» недешевый=»» город.=»» Даже=»» чтобы=»» покормить=»» человека,=»» нужно=»» заплатить=»» в=»» пять=»» раз=»» больше»,=»» сказал=»» Гаджиев=»» после="" пресс-конференции,="" посвященной="" предстоящему="" бою."="">Камил Гаджиев рассказал о финансовых деталях предстоящего реванша между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. «Бюджет боя — $1 млн. Половина на гонорары. Остальная часть — рекламная кампания, которую запустило казино, технические расходы, гостиницы, перелеты. Сочи — недешевый город. Даже чтобы покормить человека, нужно заплатить в пять раз больше», — сказал Гаджиев после пресс-конференции, посвященной предстоящему бою.
На взвешивании Исмаилов показал 84 кг, тогда как Минееву потребовалось снять всю одежду для получения показателя в 84,4 кг.
19 октября 2018 года в Москве в рамках турнира Fight Nights Global 90 бой Исмаилова и Минеева завершился вничью. Перед схваткой оба соперника наговорили друг о друге немало нехороших слов, примерно также все было и перед сегодняшним поединком. Не обошлось и без стычек, между бойцами произошло несколько потасовок вне ринга, в том числе и в ресторане.
Основной кард турнира:
Владимир Минеев — Магомед Исмаилов
Вагаб Вагабов — Хасан Юсефи
Роман Силагадзе — Мухаммад Эминов
Михаил Аллахвердиев — Шарапутдин Магомедов
Давид Бархударян — Артур Алибулатов.