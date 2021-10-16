AMC Fight Nights 105. Исмаилов — Минеев. ОНЛАЙН

21:25

19 октября 2018 года в Москве в рамках турнира Fight Nights Global 90 бой Исмаилова и Минеева завершился вничью. Перед схваткой оба соперника наговорили друг о друге немало нехороших слов, примерно также все было и перед сегодняшним поединком. Не обошлось и без стычек, между бойцами произошло несколько потасовок вне ринга, в том числе и в ресторане.