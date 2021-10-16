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Спорт

Жаркий реванш: Исмаилов против Минеева. LIVE

AMC Fight Nights 105. Исмаилов — Минеев. ОНЛАЙН

В Сочи в рамках вечера боев AMC Fight Nights 105 проходит реванш между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Трансляция
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22:00

Вот так прошла дуэль взглядов между бойцами.

21:45

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Global

» Бюджет=»» боя=»» —=»» $1=»» млн.=»» Половина=»» на=»» гонорары.=»» Остальная=»» часть=»» рекламная=»» кампания,=»» которую=»» запустило=»» казино,=»» технические=»» расходы,=»» гостиницы,=»» перелеты.=»» Сочи=»» недешевый=»» город.=»» Даже=»» чтобы=»» покормить=»» человека,=»» нужно=»» заплатить=»» в=»» пять=»» раз=»» больше»,=»» сказал=»» Гаджиев=»» после="" пресс-конференции,="" посвященной="" предстоящему="" бою."="">Камил Гаджиев рассказал о финансовых деталях предстоящего реванша между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. «Бюджет боя — $1 млн. Половина на гонорары. Остальная часть — рекламная кампания, которую запустило казино, технические расходы, гостиницы, перелеты. Сочи — недешевый город. Даже чтобы покормить человека, нужно заплатить в пять раз больше», — сказал Гаджиев после пресс-конференции, посвященной предстоящему бою.

21:40

Трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

21:30

На взвешивании Исмаилов показал 84 кг, тогда как Минееву потребовалось снять всю одежду для получения показателя в 84,4 кг.

21:25

19 октября 2018 года в Москве в рамках турнира Fight Nights Global 90 бой Исмаилова и Минеева завершился вничью. Перед схваткой оба соперника наговорили друг о друге немало нехороших слов, примерно также все было и перед сегодняшним поединком. Не обошлось и без стычек, между бойцами произошло несколько потасовок вне ринга, в том числе и в ресторане.

21:20

Основной кард турнира:

Владимир Минеев — Магомед Исмаилов

Вагаб Вагабов — Хасан Юсефи

Роман Силагадзе — Мухаммад Эминов

Михаил Аллахвердиев — Шарапутдин Магомедов

Давид Бархударян — Артур Алибулатов.

21:25

Минеев и Исмаилов выйдут в клетку приблизительно в 23:00-23:30.

21:15

В Сочи проходит вечер боев AMC Fight Nights 105, главным событием которого станет поединок Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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