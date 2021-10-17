Валуев: Исмаилов много наговорил перед боем и ответил за свои слова

Бывший двукратный чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу Владимира Минеева техническим нокаутом в третьем раунде над Магомедом Исмаиловым в бою за чемпионский пояс AMC Fight Night в среднем весе (до 83,9 кг).

«Все, как я и говорил, победа возможна ближе к концу боя. Хочу поздравить Минеева! Он провел шикарный бой! Все за все ответили. Магомед много наговорил перед боем, а Минеев был выдержанным. Исмаилов ответил за свои слова. А я люблю, когда люди отвечают за оскорбления. Мне это нравится», — сказал Валуев «Спорт-Экспрессу».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя Минеев — Исмаилов.

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее Исмаилов рассказал о том, будет ли матч-реванш с Минеевым.