Исмаилов: я потерял сознание от нехватки кислорода — не мог глотнуть полной грудью

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в своем Instagram видеообращение к болельщикам после поражения нокаутом в бою с Владимиром Минеевым. Исмаилов проиграл этот бой техническим нокаутом в третьем раунде.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя Минеев — Исмаилов.

«Настало время для моего первого комментария после противостояния. Я потерял сознание от нехватки кислорода — не мог глотнуть полной грудью. Обычно такого со мной не случается. Я устаю, но могу продолжать работать и идти вперед. Но в этот раз я не мог. Просто не мог дышать. Хотя не могу сказать, что были какие-то суперсложности. Владимир Минеев, вместо того чтобы праздновать свою победу, подошел ко мне, сел, уважил меня и проявил себя достойно. Это заслуживает уважения. Выражаю ему свою уважение», — сказал Исмаилов.

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее Минеев рассказал, что во время боя с Исмаиловым думал про своего дедушку, который два раза был в плену.