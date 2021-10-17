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Минеев — о победе над Исмаиловым: думал про своего дедушку, который два раза был в плену

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Fight Nights Global

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал о своей победе над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

«Я думал про своего дедушку, который два раза был в плену. Наверное, ему было не легче. Я просто делал свое дело. Понимал, что нужно поднажать. Видел, что у Исмаилова кончились силы. Это был тот момент, когда нужно было собрать всю волю в кулак», — приводит слова бойца «Матч ТВ».

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее бывший боец ММА Олег Тактаров прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым.

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