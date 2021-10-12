Медведева объяснила Загитовой, почему не боится делать поддержки с Милохиным

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью ведущей «Ледникового периода» Алине Загитовой рассказала о новых поддержках, которые исполнила в дуэте с тиктокером Даней Милохиным во время их третьего выступления на проекте, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Женя, вы сегодня сделали новые поддержки. Каково тебе их делать?» — спросила олимпийская чемпионка.

«В ледовом спектакле «Анна Каренина» я катаюсь с Сашей Энбертом (фигуристы выступают в образах Кити и Левина. — «Газета.Ru»). И Саша, мне кажется, в два раза выше Дани. Теперь во время поддержек я поближе ко льду, и благодаря этому в каких-то местах мне даже спокойнее», — ответила Медведева.

Милохин в этом интервью пообещал, что их номер покорит сеть: «Честно, об оценках я не думаю. Больше думаю о видео, которое выйдет на Youtube, как отреагируют на этот танец в интернете. Я думаю, это разорвет все».

Ранее Загитова похвалила Медведеву и Милохина за выбор образов Джокера и Харли Квин для их номера на «Ледниковом периоде».