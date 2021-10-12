Загитова похвалила Медведеву и Милохина за выбор образов Джокера и Харли Квин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ведущая «Ледникового периода» Алина Загитова взяла интервью у пары двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина после их третьего выступления на проекте. Артисты катались в образах Джокера и его возлюбленной Харли Квинн, а их фотографии в гриме уже появились в соцсетях.

Загитова отметила, что они исполнили «очень драйвовый танец», и спросила Медведеву, каково ей было выступать в образе Харли Квин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С Даней мне комфортно, — ответила серебряный призер Игр-2018. — Мы почти сразу решили, что будем катать этот номер. У нас был только один вариант другой программы, но потом мы все-таки решили, что берем эту».

«Вы не ошиблись!» — поддержала ее Загитова.

Также олимпийская чемпионка спросила, не планирует ли пара исполнить параллельный прыжок на проекте.

«Мы это обсуждали. Думаю, такое возможно. Я уже тренируюсь», — ответил Милохин.

Ранее Тарасова заявила, что Медведева превращается в «совсем другую» девушку рядом с Милохиным.