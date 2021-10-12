Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Уткин — о матче с Кипром: сборная России способна утонуть в луже... 23:16
ЕС предсказали годы дорогого газа 23:10
Отбор газа из хранилищ Европы приблизился к объемам закачки 23:10
Лещенко назвал лучшего нападающего России 23:04
Пульмонолог Пурясев рассказал о необычных причинах ночного кашля 22:58
В Белоруссии возбудили новое уголовное дело против Тихановской 22:53
Тимур Родригес отметил «невероятную гармонию» Медведевой и Милохина: вы не... 22:44
Глава Пентагона посетит Украину, Грузию и Бельгию 22:38
Бывшая школьница обвинила учительницу в угощении сладостями, чтобы склонить... 22:36
Медведева объяснила Загитовой, почему не боится делать поддержки с Милохиным 22:34
Бесплатная ставка 1000 р.

Загитова похвалила Медведеву и Милохина за выбор образов Джокера и Харли Квин

close
100%
danya_milokhin/Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ведущая «Ледникового периода» Алина Загитова взяла интервью у пары двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина после их третьего выступления на проекте. Артисты катались в образах Джокера и его возлюбленной Харли Квинн, а их фотографии в гриме уже появились в соцсетях.

Загитова отметила, что они исполнили «очень драйвовый танец», и спросила Медведеву, каково ей было выступать в образе Харли Квин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С Даней мне комфортно, — ответила серебряный призер Игр-2018. — Мы почти сразу решили, что будем катать этот номер. У нас был только один вариант другой программы, но потом мы все-таки решили, что берем эту».

«Вы не ошиблись!» — поддержала ее Загитова.

Также олимпийская чемпионка спросила, не планирует ли пара исполнить параллельный прыжок на проекте.

«Мы это обсуждали. Думаю, такое возможно. Я уже тренируюсь», — ответил Милохин.

Ранее Тарасова заявила, что Медведева превращается в «совсем другую» девушку рядом с Милохиным.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Новички не понимают, что их теперь ждет»
Депутаты Госдумы рассказали о первом заседании и своих планах
Последствия высоких цен на газ: на Украине ЧС, в Германии отказы клиентам
Уже три украинских региона объявили режим ЧС на фоне отсутствия поставок топлива
«Тактический тупик». О чем Украина договорилась с Европой
Представители ЕС приветствовали европейские устремления Украины на саммите в Киеве
Медведчук призвал Зеленского вести переговоры с Путиным
В Госдепе ожидают новых переговоров с Россией по вопросу диппредставительств
РФПИ: британские СМИ извинились за публикацию fake-news о «Спутнике V»
В ГИБДД объяснили термин «агрессивное вождение»
Новости и материалы
Уткин — о матче с Кипром: сборная России способна утонуть в луже говна на бильярдном столе
ЕС предсказали годы дорогого газа
Отбор газа из хранилищ Европы приблизился к объемам закачки
Лещенко назвал лучшего нападающего России
Пульмонолог Пурясев рассказал о необычных причинах ночного кашля
В Белоруссии возбудили новое уголовное дело против Тихановской
Тимур Родригес отметил «невероятную гармонию» Медведевой и Милохина: вы не просто партнеры на льду
Глава Пентагона посетит Украину, Грузию и Бельгию
Бывшая школьница обвинила учительницу в угощении сладостями, чтобы склонить к сексу
Медведева объяснила Загитовой, почему не боится делать поддержки с Милохиным
Третий регион Украины объявил ЧС из-за прекращения поставок газа
Губерниев: не до конца верю, что биатлонистка Зайцева использовала допинг
Юрист Емелин оценил проект о блокировке счетов и карт россиян на 10 дней
Стали известны подробности иска с требованием признать игрока «Зенита» отцом ребенка жительницы Казани
Тарасова: Медведева становится совсем другой рядом с чудесным парнем Даней Милохиным
Обнародованы показания выпрыгнувшего из окна здания МВД россиянина
Родители требуют уволить директора школы за то, что он фанат группы Iron Maiden
Пентагон сообщил о проблемах с проектами по созданию гиперзвукового оружия
Все новости
«Ввела меня в транс»: как лжецелители лечат россиян от COVID-19
Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой мошенников-целителей
Не зависеть от США. Какую политику готовит Центробанк
Глава ЦБ Набиуллина не намерена синхронизировать денежно-кредитную политику с ФРС США
«В них можно жить»: в России легализуют полуаварийные дома
К чему приведет введение Минстроем категории пригодного для жизни ветхого жилья
«Никакого прогресса нет». Чем закончился первый день визита Нуланд в Россию
Россия предложила США снять все введенные за последние годы взаимные ограничения
Восемь бессмысленных норм ПДД, о которых забыли даже гаишники
Эксперты рассказали об устаревших требованиях дорожного движения
«Схемы» по импорту угля из ДНР и ЛНР»
Медведчука отправили под домашний арест по новому уголовному делу
От «Ученика» до «Эпидемии»: лучшие роли Виктории Исаковой
Кафе и рыбный ларек: Стоит ли покупать автолавку для бизнеса
Юрист рассказал о проблемах, с которыми могут столкнуться владельцы фудтраков
«Народ сейчас готов лететь, несмотря на карантин»
В АТОР предостерегли россиян от покупки билетов в Таиланд
Владимир Путин назначил нового губернатора Ярославской области
Временно исполнять обязанность главы региона до выборов будет Михаил Евраев
Силовикам дадут возможность на 10 дней блокировать транзакции
Росфинмониторинг предложил дать МВД и ФСБ право на внесудебную блокировку счетов граждан
«Не хотят разбираться, хотят хайпить»
BadComedian раскритиковал Мизулину за интерес к сериалу «Игра в кальмара»
«Главное, чтобы Эстония сама в себя не выстрелила израильской ракетой»
Для чего Таллину нужны «Голубые копья» из Тель-Авива
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях