Мать Роналду заявила, что перед смертью хочет увидеть сына в «Спортинге»

Долорес Авейру, мать португальского форварда «Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, заявила, что хочет, чтобы ее сын вернулся в лиссабонский «Спортинг».

«Роналду должен вернуться сюда. Будь моя воля, то он уже был бы здесь. Я уже сказал ему: «Сынок, перед смертью хочу увидеть, как ты вернешься в «Спортинг». «Посмотрим…» — сказал он.

Но если не он, то Криштиану-младший. В своем возрасте он играет лучше, чем его отец, — приводит слова женщины ADN de Leão.

Нападающий является воспитанником «Спортинга». За лиссабонский клуб он сыграл 30 матчей и забил 5 мячей.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира.