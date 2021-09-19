Джигурда проведет бой с депутатом Милоновым

Актер и исполнитель песен Никита Джигурда встретится с депутатом Госдумы Виталием Милоновым в промоушене «Наше дело». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдет по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Бойцы проведут в клетке три раунда.

До этого 60-летний Джигурда выступал в ММА на турнире «Король ринга».

Напомним, ранее Джигурда бросил вызов известному адвокату Сергею Жорину.

Джигурда — народный артист Чеченской Республики (2008), заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР (1987).

Ранее стало известно, что Никита Джигурда провел в Москве поединок по правилам смешанных единоборств.

Также Джигурда изъявлял желание провести поединок с Александром Емельяненко.

Джигурда отметил, что ему надо шесть месяцев на подготовку, а бой должен пройти по правилам бокса.