Хабиб объяснил отказ Роналду продолжить карьеру в «Ювентусе»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Личные сообщения не хочется раскрывать… Роналду сказал, что ему скучно в Италии и что ему хочется перейти в Англию. Я тоже не фанат итальянского футбола, АПЛ же могу не переключать. Любая команда там может дать зрелище», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее Нурмагомедов заявил, что он месяц назад узнал о предстоящем переходе нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».