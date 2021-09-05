Форвард сборной России рассказал, кому посвятил гол в ворота Кипра

Форвард сборной России Александр Ерохин заявил, что посвятил сыну свой гол в ворота сборной Кипра в матче отбора чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Очень здорово, что победили и набрали три очка. Очень рад был отличиться, хотел бы посвятить этот гол своему сыну Федору, у которого сегодня день рождения, и супруге своей. Очень рад, что все так сложилось сегодня», — сказал Ерохин в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.

Встреча между сборными Кипра и России, прошедшая в Никосии 4 сентября, завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее Смолов высказался о победе над командой Кипра в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.