Легкоатлетке сделали предложение после финиша на Играх в Токио

Незрячая легкоатлетка из Кабо-Верде Кеула Нидрейя Перейра Семедо получила предложение руки и сердца после забега на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Семедо не попала в финал соревнований, финишировав четвертой в квалификационном забеге T11 на 200 метров. Но через несколько минут гид и партнер спортсменки опустился на колено, чтобы сделать предложение. Легкоатлетка согласилась.

Ранее на Олимпиаде тренер фехтовальщицы сделал ей предложение в прямом эфире.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.