Легкоатлетке сделали предложение после финиша на Играх в Токио

Незрячая легкоатлетка из Кабо-Верде Кеула Нидрейя Перейра Семедо получила предложение руки и сердца после забега на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Семедо не попала в финал соревнований, финишировав четвертой в квалификационном забеге T11 на 200 метров. Но через несколько минут гид и партнер спортсменки опустился на колено, чтобы сделать предложение. Легкоатлетка согласилась.
Ранее на Олимпиаде тренер фехтовальщицы сделал ей предложение в прямом эфире.
Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.
На Паралимпиаде есть место не только спортивным подвигам, а еще и любви ❤️— Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2021
Незрячая бегунья из Кабо-Верде неудачно провела забег, но после финиша ее гид сделал девушке предложение. Спортсменка быстро ответила «да» ��
Вот так грустный момент превратился в радостный �� pic.twitter.com/Sp8H3SV3Xl