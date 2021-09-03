Фетисов рассказал, что у сборной России по хоккею есть проблема с тренером

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешили выступить на Олимпиаде в Пекине, передает Sport24.

«Я рад тому, что лучшие хоккеисты приедут на Олимпийские игры. Единственное, есть проблема с тренером. Пока неизвестно, кто будет готовить команду. Это скоротечный турнир. Нужно хорошо знать специфику НХЛ и ее игроков», — сказал Фетисов.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.