Плющев отреагировал на новость, что игроки из НХЛ смогут участвовать в Играх 2022 года

Российский тренер Владимир Плющев отреагировал на новость, что игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут участвовать в Играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«Они приняли решение, игроки тоже приняли решение, что будут участвовать в Олимпийских играх. Для Олимпиады это интересно – приедут сильнейшие игроки североамериканской лиги и скандинавские, европейские – они будут укреплены ребятами из НХЛ», — сказал Плющев «Газете.Ru».

Также Плющев отреагировал на слова президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка о том, что будет продолжена подготовка двух составов сборной для участия в Олимпиаде. Это делается на случай, если НХЛ передумает отпускать игроков

«Я сомневаюсь. НХЛовцы подтвердили свое участие, а переговоры шли не один день и не один месяц. Там все было со страховками игроков НХЛ, потому что там ребята очень дорогие. И если они пришли к общему знаменателю, то «планов Б» быть просто не может. Потом, ясно: если НХЛовцы участвуют, значит, прерогатива при комплектовании команды будет отдана им. Не будут – значит, соберут из своих. Что здесь тень на плетень наводить? Поэтому то, что игроки приедут сильнейшие, будет праздником для хоккея. Приедут те игроки, которые будут показывать, в какую сторону развивается хоккей на современном этапе – это всегда интересно. Будет сталкиваться несколько различных школ – североамериканская, европейская, скандинавская, российская. Всегда интересно смотреть на больших мастеров, а не на ширпотреб и полуфабрикаты», — отметил Плющев.