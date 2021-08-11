Кавазашвили посоветовал Федуну продать «Спартак» владельцу ЦСКА

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал положение дел в московском «Спартаке».

«В сознание игроков уже давно закралось сомнение о правильности многих решений руководства клуба, поэтому психологическое состояние оставляет желать лучшего. Хозяин клуба никак не может определиться с кадровой политикой. Эти бесконечные тасовки тренеров, сотрудников уже всем надоели. Ни в одной команде мира такое не творится.

Я уже советовал господину Федуну продать «Спартак» за один рубль Евгению Гинеру, раз он не умеет руководить своим прекрасным клубом. Гинер — настоящий профессионал, он в унисон работает с главными тренерами и членами клуба», — приводит слова ветерана Sport24.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

4 августа столичный клуб дома уступил португальцам (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.