Винер-Усманова: проиграли Великобритании два золота, которые должны были брать в гимнастике

Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова прокомментировала итоги Олимпийских игр — 2020 в Токио, где российские «художницы» завоевали две серебряные медали.

«Не думаю, что могли быть другие результаты, если бы художественная гимнастика стояла в начале Игр. Но я думаю вообще о результатах нашей команды, ведь мы проиграли Великобритании две золотые медали, которые как раз должны были выигрывать в честном поединке. Поэтому мы не стали на одну ступеньку выше.

Это все нужно очень здорово проанализировать и не допускать в дальнейшем. Надо как-то реагировать, потому что это может войти в привычку. Судьи могут сесть и поставить все, что им хочется, независимо от культуры движений. Это нужно понять, осудить и иметь в виду, что это может продолжаться в дальнейшем», — приводит слова главы Федерации «Чемпионат.com».

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Леной Ашрам (107,800). Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему гимнастку Дину Аверину лишили золотой медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио.