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Олимпиада 2020

Канделаки объяснила, почему Аверину лишили золота на Олимпиаде-2020

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Reuters

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему гимнастку Дину Аверину лишили золотой медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Чтобы понять, почему Дину Аверину лишили золотой медали, нужно взглянуть на медальный зачет и вспомнить, как запад создает негативный образ нашей страны. Авторы такого подхода не позволят нашей стране войти в число лидеров мирового спорта.

Деморализация России должна четко проявляться в плохих результатах на крупнейших международных соревнованиях. Когда стало очевидно, что российские спортсмены, несмотря ни на что, побеждают, им пришлось жульничать, как за покерным столом», — написала Канделаки в Twitter.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Леной Ашрам (107,800). Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Также во время Олимпиады иностранные атлеты и политики заявляли, что российских спортсменов не должно быть на соревнованиях из-за допинговых скандалов в стране.

Ранее украинская судья Лидия Виноградная высказалась о действующих правилах в художественной гимнастике.

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