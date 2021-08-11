Украинская судья раскритиковала действующие правила в художественной гимнастике

Украинская судья Лидия Виноградная высказалась о действующих правилах в художественной гимнастике.

«К сожалению, я имею крайне маленькое влияние на судейские правила, только на разъяснения, когда возникают разночтения.

Я против этих правил, они изуродовали гимнастику, гимнастки проводят упражнения вниз головой, нет образов и непонятно зрителям. Все только тем и занимаются, что швыряют предметы и ловят в разных загибулинах», — написала Виноградная в Facebook.

Также украинка поделилась мнением об изменениях в правилах в будущем.

«Конкретно эти правила действительно имеют сильный закос на трудность, в том числе благодаря появлению Авериных. Они бы выиграли по правилам прошлого цикла без проблем. Следующие правила судя по всему будут лучше», — сказала Виноградная.

Ранее сообщалось, что Лидия Виноградная подробно объяснила, почему израильская гимнастка Линой Ашрам обошла Дину и Арину Авериных в финале индивидуального многоборья на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.