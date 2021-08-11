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Олимпиада 2020

«Оценка судей субъективна»: Загитова поддержала сестер Авериных

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arishadina1998/instagram.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выразила поддержку гимнасткам Дине и Арине Авериным после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Можно быстрее пробежать, выше прыгнуть, точнее выстрелить. К сожалению, оценка судей субъективна. Но ценно, что при всех сложностях, неопределенности и ограничениях Олимпиада все-таки состоялась! И важно помнить, что главная оценка для наших ребят — это поддержка страны. Дина и Арина Аверины — это пример для многих девчонок нашей страны! Наша гордость! Безупречность!

Наши золотые девочки! Помните, что вы сражались не только за золото. Главное, что вы делаете — вдохновляете на новые свершения, работу над собой! Вся страна гордится вами, и для нас вы — всегда победители! Спорт должен быть вне политики, он должен объединять страны, народы, людей», — написала фигуристка в Instagram.

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала Ашрам (107,800). Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров пригласил Дину и Арину Авериных на совместный отдых в Грецию.

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