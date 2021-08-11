Салихова о вылете «Спартака» из ЛЧ: игру пусть комментирует беглый спортивный директор

Спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на поражение красно-белых от лиссабонской «Бенфики» (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

В первом матче, который состоялся в Москве, португальцы выиграли с таким же счетом.

«Сегодняшнюю игру пусть комментирует беглый спортивный директор (Дмитрий Попов, — «Газета.Ru»). А я могу поздравить «Шахтер» — буду болеть за них в матче против «Монако». За Палкина и Де Дзерби.

Попов забраковал Де Дзерби, якобы он ничего не достиг, и футбол «Сассуоло» ужасен. Поэтому я от души поддерживаю этого тренера», — приводит слова Салиховой Sport24.

4 августа «Спартак» дома уступил «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

«Бенфика» — «Спартак» — 2:0

Гол: 1:0 — Мариу, 57: 2:0 — Жиго, 90 (АГ).

Ранее сообщалось, что «Спартак» выступит в групповом этапе Лиге Европы.