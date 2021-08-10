Киркоров пригласил сестер Авериных на совместный отдых в Грецию

Певец Филипп Киркоров пригласил российских «художниц» Дину и Арину Авериных на совместный отдых в Грецию.

«Гергиев не очень любит писать, но он такое пространное сообщение нам отправил. Нас поддержала великолепная Захарова, приславшая бесконечно доброе письмо — с одной стороны, но со словами возмущения о несправедливости — с другой. Михалков прислал нам слова сочувствия и поддержки. Киркоров тоже прислал письмо и даже пригласил сестер Авериных отдохнуть вместе с его детками в Греции», — сказала тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в эфире Первого канала.

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала Ашрам (107,800). Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась об итогах индивидуального многоборья на Играх-2020 в Токио.