Лукашенко заявил, что белорусской легкоатлеткой Тимановской «управляли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о скандале с участием легкоатлетки Кристины Тимановской, который произошел во время летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли», — приводит слова Лукашенко официальный сайт президента.

Глава государства также сообщил, что Тимановская получила в прошлом году президентскую стипендию.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее сообщалось, что медаль белорусской легкоатлетки Тимановской выставили на аукцион.