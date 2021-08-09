Глава ОКР подвел итоги выступления сборной России на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о результатах спортсменов национальной команды на летних Играх-2020 в Токио.

Функционер заявил, что на соревнованиях в Японии атлеты завоевали 71 награду и впервые с 2008 года преодолели отметку в 70 медалей.

«Наши парни и девушки героически сражались с соперниками, а порой с судьями приходилось сражаться. Каждый, кто выступил на Олимпийских играх — настоящий герой», — написал Поздняков в Instagram.

Президент ОКР отметил, что лидерами сборной стали борцы, фехтовальщики и стрелки, также успешно выступили тхэквондисты, гимнасты, пловцы и синхронистки.

«Очень рад за Марию Ласицкене, как уже говорили, у нее был долгий и тернистый путь к золоту», — добавил Поздняков.

Функционер также пожелал спортсменам, которые были близки к медалям, завоевать награды на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Кроме этого, и волейболистам, и гандболисткам, и рапиристам желаю через три года взять реванш у команды Франции на их домашних аренах», — написал глава ОКР.

По словам Позднякова, рано делать окончательные выводы о результатах Россиян на Играх в Токио.

«Впереди нас ждет развитие ситуации с Международной федерацией гимнастики. Но прямо сейчас вся команда собирается в Международном аэропорту Токио, чтобы вылететь домой. Встречай, Москва!» — написал Поздняков.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что сборная России после прилета из Токио отправится на Красную площадь.