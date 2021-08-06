Исинбаева проиграла на выборах главы комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева не была избрана на пост главы комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Inisde the Games.

Победила на выборах двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, финская экс-хоккеистка Эмма Терхо.

Представительница Финляндии сменила на посту главы комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве. Россиянка была избрана в комиссию спортсменов МОК во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

На Играх в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен Абдулрашид Садулаев в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе в весе до 97 кг победил представителя Грузии Элизбара Одикадзе.