Журналистка рассказала о сексуальных домогательствах со стороны спортсменов на ОИ

Американская журналистка и репортер NFL на канале Fox Лаура Окмин сообщила о возможных сексуальных домогательствах со стороны спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Как сообщила Окман в Twitter, несколько девушек, работающих в СМИ и освещающих Олимпиаду, обратились за советом, как вести себя со спортсменами, которые не проявляют к ним уважения и сексуально домогаются.

«Олимпийские игры — это долгие часы в дороге. Получила слишком много таких сообщений: «Я в ужасе от мужчин, которые приставали ко мне и приглашали меня в свои комнаты и так далее. Я могу справиться с этим и отпустить ситуацию. Я не могу смириться с тем, как они со мной обращаются, поскольку они выше меня по статусу. Посоветуйте, как сохранить мою уверенность в себе?».

Хватит. Прекратите ставить женщин в такое положение. Мы делимся историями и именами. Мы знаем, кто вы.

Дамы, не проходите через это в одиночку. Положитесь на наставника (пишите мне в Instagram) и своих сестер. Не позволяйте никому залезть вам в голову и затронуть вашу уверенность. Делитесь своими историями. У нас есть система поддержки женщин, которые прошли через это — опирайтесь на это. И, наконец, если вам интересно, о вас ли этот твит… О вас, — написала журналистка.

Ранее американские шпажисты Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес провели акцию против партнера по сборной Алена Хаджича во время командного турнира на Олимпиаде в Токио.