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Олимпиада 2020

МОК создал дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься делом Тимановской

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) открывает работу дисциплинарной комиссии по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

Комиссия будет расследовать действия двух членов белорусской делегации - Артура Шумака и Юрия Моисевича, заявил глава пресс-службы организации Марк Адамс.

«Вчера мы решили начать формальное расследование. Сегодня получили письменный доклад от НОК Белоруссии, сейчас он изучается. МОК определил дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься этим делом, предметом расследования будут два человека (из белорусской делегации) - Артур Шумак и (главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике) Юрий Моисевич», — приводит слова Адамса ТАСС.

Ранее сообщалось, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 4 августа незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

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Олимпиада 2020
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