Гимнаст Нагорный ответил подписчику, который назвал позором выступление россиян в Токио

Олимпийский чемпион Токио Никита Нагорный в Instagram ответил подписчику, который раскритиковал выступление российских гимнастов на Играх-2020.

«Позор, без флага и так выступать. И девочки, и вы», — написал один из пользователей Нагорному.

«Каждый день гимнастика с медалями и выступаем мы более чем достойно. Завтра заключительный и самый сложный день финалов. Позор – это писать такие комментарии, являясь представителем нашей родины», — ответил Нагорный.

Мужская и женская команда завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020. В вольных упражнениях Нагорный показал седьмой результат. Гимнастка Виктория Листунова заняла последнее, восьмое место в вольных упражнениях.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов оценил выступление российских атлетов на Олимпиаде в Токио.