Синхронистка Ромашина высказалась о выключенной музыке во время выступления в Токио

Российская синхронистка Светлана Ромашина прокомментировала инцидент с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Мы выступали под 13-м номером, поэтому ничего удивительного. Нам один раз свистнули — мы не услышали, второй — тоже. Только с третьего раза услышали, когда нам сказали: «Светлана!» Тогда мы поняли, что уже можно шевелиться и нужно что-то делать, как-то двигаться дальше. Сейчас это, конечно, уже забавно вспоминать, но интересное начало Олимпийских игр.

Мы хотели показать разных пауков — и достаточно веселых, и дерзких, и в какой-то степени воинственных. Мне кажется, что это удалось в целом передать в образе. Каждый видит своих пауков, кто-то их боится, кому-то понравится наш образ. Кому как по душе», — сказала Ромашина в эфире канала «Россия 1».

Колесниченко и Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов. На счету россиянок 97,9000 балла. Сложность программы судьи оценили на 29,5000 балла, исполнение — на 29,2000, артистизм — на 39,2000.

Ромашиной и Колесниченко пришлось заново начать выступление в произвольной программе из-за неправильной музыки. Сначала россиянкам запустили не ту музыку. Затем ее прервали, однако организаторам понадобилось некоторое время, чтобы найти нужную композицию. В итоге спортсменкам пришлось встать, уйти с помоста и заново продемонстрировать часть перформанса до первого погружения в воду.

Ранее российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпийских играх в Токио.