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ФК «Красава» вернет деньги за билеты на матчи, которые будут проиграны

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РПЛ

Президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин рассказал, как планирует привлечь болельщиков на матчи своей команды.

«В августе будет очень много важных и интересных матчей у моего клуба. Вы все прекрасно знаете, что арена нам обходится недешево, и билеты мы тоже продаем недешево.

Хочу сделать небольшое заявление. Так как понимаю, что результаты команды не те, которые мы хотим видеть и не те, которые вы хотите видеть с трибун, каждый матч, который вы посетите в августе, если этот матч команда проиграет, мы возвращаем деньги каждому, кто потратил на билеты. Поэтому с вас в августе поддержка, с нас хороший футбол. Если мы проигрываем, возвращаем все бабки», – сказал Савин в историях своего Instagram.

ФК «Красава» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Этот сезон стал дебютным для клуба после его основания.

Ранее Евгений Савин уволил тренерский штаб своей команды после инцидента, связанного с нарушением режима на глазах у футболистов.

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Футбол. Чемпионат России
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