МОК прокомментировал конфликт теннисиста Медведева и чилийского журналиста

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал конфликт, произошедший между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом Себастьяном Намиасом. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что и спортсмены, и представители средств массовой информации имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности», — сказано в заявлении МОК.

Напомним, в микст-зоне чилийский журналист Себастьян Варела Намиа спросил об отношении Медведева к тому, что Россия несет «клеймо обманщика» в Токио. Теннисист вспылил и заявил, что никогда больше не желает видеть этого журналиста.

29 июля Оргкомитет Олимпийских игр — 2020 начал расследование в отношении чилийского журналиста.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Токио.