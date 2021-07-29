Начальник сборной России об акции британок в поддержку BLM: у нас другой взгляд на эти вещи

Начальник женской сборной России по регби-7 Алексей Грамотнев высказался о поражении национальной команды в первом матче Олимпийских игр — 2020 против Великобритании (12:14).

«Мы не вешаем нос, хотя девчонкам тяжело после такого матча. Сейчас все внимание на вечерний матч с Кенией, после него можно будет делать какие-то выводы.

Акция британок, которые встали на колено в поддержку BLM? Мы уважаем все расы, но у нас другой взгляд на эти вещи. Мы не считаем обязательной такую акцию», – приводит слова начальника команды «СЭ».

В группе со сборной России также играют Новая Зеландия и Кения. В четвертьфинал выходят по две команды из трех групп и две лучших, занявшие третьи места. Матч с Кенией состоится 29 июля в 13.00 мск.

Движение BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении темнокожих. После убийства в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда движение получило активную поддержку со стороны спортсменов.

Ранее сообщалось, что гимнастка из Коста-Рики Лучиана Альварадо во время выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио преклонила колено.