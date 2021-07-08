Туктамышева рассказала, почему назвала игрока сборной Италии Кьезу «носатиком»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему назвала нападающего сборной Италии Федерико Кьезу «носатиком» в своем Instagram.

«Кьеза один из лучших игроков сборной Италии. А я болею за сильных. Я очень часто даю разные прозвища спортсменам – баскетболистам и футболистам. Мне так проще запомнить. На имена у меня не самая лучшая память, поэтому кто-то носатик, кто-то глазастик, кто-то ушастик.

Италия с 1968 года не выигрывала Евро, и хочется, чтобы наконец-то они до этой цели дошли», – приводит слова фигуристки «Матч ТВ».

Кьеза сравнял счет в полуфинальном матче со сборной Испании на чемпионате Европы — 2020. Итальянцы победили в серии послематчевых пенальти (4:2) и вышли в финал турнира. В финале Евро-2020 Италия встретится с англичанами, которые оказались сильнее национальной команды Дании в другом матче этой стадии.

Решающий матч турнира пройдет 11 июня на лондонском стадионе «Уэмбли». Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.

Ранее сообщалось, что Федерико Кьеза похвалил Испанию за матч 1/2 финала Евро-2020.