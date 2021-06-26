Олич считает, что Влашич перерос РПЛ

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич, ранее возглавлявший ЦСКА, считает, что игрок армейцев Никола Влашич перерос Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает HRT Sport.

«У меня была возможность познакомиться с Николой в сборной, но, работая с ним в клубе, я смог больше узнать о его качествах и недостатках. Он — высококлассный спортсмен и профессионал. Думаю, он перерос уровень РПЛ», — сказал Олич.

Хорватский футболист перешел в ЦСКА из ливерпульского «Эвертона» в 2018 году. В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах РПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €30 млн.

По итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице первенства и не смог пробиться в еврокубки впервые за 20 лет.

Ранее Йошко Влашич, отец игрока ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением о будущем своего сына.