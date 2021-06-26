Олич считает, что Влашич перерос РПЛ

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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич
Global Look Press

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич, ранее возглавлявший ЦСКА, считает, что игрок армейцев Никола Влашич перерос Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает HRT Sport.

«У меня была возможность познакомиться с Николой в сборной, но, работая с ним в клубе, я смог больше узнать о его качествах и недостатках. Он — высококлассный спортсмен и профессионал. Думаю, он перерос уровень РПЛ», — сказал Олич.

Хорватский футболист перешел в ЦСКА из ливерпульского «Эвертона» в 2018 году. В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах РПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €30 млн.

По итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице первенства и не смог пробиться в еврокубки впервые за 20 лет.

Ранее Йошко Влашич, отец игрока ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением о будущем своего сына.