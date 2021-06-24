Отец игрока ЦСКА Влашича заявил, что его сыну нужны новые вызовы

Йошко Влашич, отец игрока ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением о будущем своего сына, передает Slobodna Dalmacija.

«Россия и Москва прекрасны, об этом я могу говорить в превосходной степени. Но есть лиги и клубы получше, и было бы неплохо быть поближе к дому. Никола много отдавал ЦСКА и многого добивался для себя индивидуально. Команда не всегда могла следовать за ним. Я бы сказал, ему нужны новые вызовы», — сказал Влашич-старший.

Хорватский футболист перешел в ЦСКА из ливерпульского «Эвертона» в 2018 году. В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах РПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €30 млн.

По итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице первенства и не смог пробиться в еврокубки впервые за 20 лет.

Ранее сообщалось о том, что Влашич хочет провести переговоры с ЦСКА после Евро-2020.