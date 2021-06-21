Ордец считает, что российских футболистов не смутит отсутствие болельщиков в Дании

Сборная России проведет матч группового этапа Евро-2020 против Дании в Копенгагене без поддержки болельщиков, но это не должно стать для нее проблемой. Такое мнение выразил в интервью «Газете.Ru» украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец, комментируя решение местных властей не пускать в Данию российских фанатов.

Отмечая, что подобное могло случиться с болельщиками любой сборной, Ордец констатировал, что без поддержки играть всегда тяжело.

«Это минус для сборной России, я согласен. Когда нет своих болельщиков, всегда тяжелее. Но на самом деле, когда выходишь на поле, ты уже в игре и концентрируешься только на ней. Ребята знают, что болельщиков не будет, поэтому, думаю, психологически к этому подготовились. У профессионалов такая ситуация не должна вызвать проблем», — считает футболист.

Сборная России сыграет с Данией в понедельник, 21 июня, матч начнется в 22.00 по московскому времени. Победа обеспечит подопечным Станислава Черчесова участие в плей-офф, также российским игрокам может хватить и ничьей, если Бельгия в своем матче обыграет Финляндию.

Ранее Иван Ордец заявил, что футболисты сборной России способны добиваться результата и могут взять верх над сборной Дании.