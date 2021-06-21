Газизов ответил на обвинения Заремы по поводу принадлежности Тедеско к ЛГБТ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу слов супруги владельца футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что экс-наставник столичного клуба Доменико Тедеско является геем.

По его словам, вступать в полемику с женщиной негоже.

«Мне не хочется это продолжать. Заведомо получается, что я как будто на кухне. Если бы кто-то из специалистов или футбольных людей говорил, тогда можно что-то сказать. Но мне кажется, что все это плохо кончится. К сожалению.

Я мусульманин. Скажу просто: пусть простит их Всевышний. Они не ведают, что творят», — заявил Газизов Sport24.

Напомним, что Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в башкирскую команду.

Ранее сообщалось, что Шамиль Газизов высказался о победе в суде над московским «Спартаком».