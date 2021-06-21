Защитник «Динамо» Ордец заявил, что сборная России может обыграть датчан

Футболисты сборной России способны добиваться результата и могут взять верх над сборной Дании. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец. Он подчеркнул, что российской команде необходимо уверенно отыграть в обороне.

«Для сборной России это самый важный матч. Если получится сыграть надежно в обороне, то можно добиться положительного результата. Да, у Дании сильная команда, они здорово выглядели с Бельгией.

Уверен, тренерский штаб российской сборной провел детальный анализ игры соперника и укажет на сильные и слабые стороны датчан. Нужно верить в победу, тут больше нечего сказать. Все равны перед игрой, шансы всегда есть. У России собраны футболисты, которые могут добиваться результата», — сказал Ордец.

Сборная России сыграет с датчанами в понедельник, 21 июня, встреча состоится в Копенгагене и начнется в 22.00 по московскому времени. В случае победы наша команда обеспечит себе участие в плей-офф, российских футболистов также при определенных раскладах может устроить и ничейный результат.

На данный момент наша команда идет на втором месте в группе, набрав три очка благодаря победе над Финляндией. Лидирует в группе Бельгия с шестью баллами, финны идут на третьем месте также с тремя очками. Дания замыкает турнирную таблицу группы В с нулем в графе «очки».

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от игры сборной России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Дании.