«Айлендерс» сыграет с «Тампой» в полуфинале Кубка Стэнли — 2021

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум» в присутствии 12 000 зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 6:2.



Этот успех стал для подопечных Барри Троца четвертым в серии до четырех побед, что позволило «островитянам» добыть третью путевку в третий раунд Кубка Стэнли — 2021.

Напомним, что борьбу за самый престижный трофей в североамериканском хоккее также продолжают «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая и станет соперником «Айлендерс» в серии за право сыграть в финале.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров догнал Павла Дацюка в списке самых результативных российских хоккеистов в истории плей-офф НХЛ.

Плей-офф НХЛ. 1/4 финала. Шестой матч

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» — 6:2 (1:1, 3:0:, 2:1).