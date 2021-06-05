Марио Фернандес будет готов сыграть в первом матче Евро против Бельгии

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, что игрок сборной России Марио Фернандес будет готов сыграть в первом матче Евро-2020 против Бельгии.

«Я спросил у Марио Фернандеса, как он себя чувствует. Он ответил, что к игре с Бельгией будет полностью готов. Марио — ключевой игрок сборной, и он точно сможет быть в стартовом составе с бельгийцами», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее была объявлена окончательная заявка сборной России на Евро-2020.