Глава оргкомитета Евро в Петербурге не ожидает увеличения квоты заполняемости трибун

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы-2020 по футболу в России Алексей Сорокин заявил, что он не ожидает увеличения квоты разрешенной заполняемости трибун, сообщает РИА «Новости».

«Увеличения разрешенной заполняемости трибун на сегодняшний день мы не ожидаем. Это 50%. Честно говоря, что-то менять уже поздно, хотя теоретически это возможно. В основном это зависит от эпидемиологической ситуации. Пока это 50%», - заявил Сорокин.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, в том числе две игры сборной России на групповом этапе. Губернатор города Александр Беглов заявил, что Роспотребнадзор согласовал 50-процентную заполняемость трибун на матчах европейского первенства в Петербурге.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что МИД Дании отказался пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы-2020.