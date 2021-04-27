Главный тренер «ПСЖ» рассказал о противостоянии с Гвардиолой в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от игры. Встреча состоится 28 апреля в 22:00 по московскому времени.

«У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Это будут тяжелые и очень конкурентные матчи. «Манчестер Сити» проводит фантастический сезон, они регулярно делают это с Пепом. Это будет сложный матч. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и победим. Это главная цель в футболе», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

За четыре тура до финиша чемпионата Франции «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице, проигрывая лидирующему «Лиллю» одно очко. До этого парижский клуб выиграл три последних чемпионата страны и семь из последних восьми. В 2017 году гегемонию «ПСЖ» на один сезон прервал «Монако».

Также стоит заметить, что парижский клуб играл в финале последнего розыгрыша Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» с минимальным счетом.

Ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» назвал цель клуба в Лиге чемпионов.