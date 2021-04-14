Президент «ПСЖ» назвал цель клуба в Лиге чемпионов

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи назвал цель клуба в Лиге чемпионов, передает GFFN.

«Наша цель — пройти как можно дальше, выйти в финал и выиграть турнир. Мы будем идти от матча к матчу. Я верю в нашу команду, она выросла и набралась опыта», — сказал Аль-Хелаифи.

Напомним, 13 апреля парижане уступили на своем поле мюнхенской «Баварии» (0:1).

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил камерунский полузащитник Максим Шупо-Мотинг, поразивший ворота Кейлора Наваса в концовке первого тайма.

По сумме двух матчей счет в противостоянии вышел ничейным (3:3), однако благодаря большему числу гостевых голов в полуфинал прошел коллектив под руководством Маурисио Почеттино.

В турнирной таблице чемпионата Франции парижане занимают второе место, набрав 66 очков.

Ранее главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.