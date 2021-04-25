Тедеско: могли забить ЦСКА и три, и четыре мяча

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА. Единственный гол в матче забил Джордан Ларссон на 51-й минуте матча.

«Счастлив победить, очень важно вернуться в гонку после поражения 0:3. Тот матч проиграли по своей вине. Команда была очень расстроена, чтобы так вернуться, нужно было проделать огромную работу. Я рад результату и да, красная повлияла на игру. Нам это знакомо, в матче первого круга с ЦСКА мы получили красную. В первом тайме могли играть быстрее. Могли забить ЦСКА и три, и четыре мяча. Во втором тайме контролировали ход игры, ЦСКА опасно играет, но ребята не дали больших шансов сопернику», — сказал Тедеско после матча.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

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