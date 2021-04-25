«Спартак» представил победу над ЦСКА в виде «фаталити» из Mortal Kombat

Пресс-служба «Спартака» представила победу в московском дерби над ЦСКА в виде «фаталити» из Mortal Kombat, разместив соответствующий пост в своем Twitter.

Единственный гол в матче забил Джордан Ларссон на 51-й минуте матча. Промес со своей половины поля отдал направо шведу в район центрального круга, Ларссон на скорости оббежал Васина, потом просочился между обоими центральными защитниками армейцев и пробил низом в ближний под опорную Акинфееву.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России.