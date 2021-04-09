Баку, Будапешт и Санкт-Петербург могут смягчить карантинные меры на время Евро-2020

Баку, Будапешт и Санкт-Петербург могут смягчить карантинные меры для иностранных болельщиков на время Евро-2020, — сообщает УЕФА. Другие страны не готовы пойти на такой шаг.

От обладателей билетов на матчи Евро-2020, прибывающих в Будапешт, не будут требовать соблюдение карантина. Другие требования, такие как два негативных теста на COVID-19, остаются в силе.

Международные поездки в Баку для нерезидентов запрещены. Однако обладатели билетов, являющиеся гражданами и/или резидентами Турции, Швейцарии и Великобритании, а также стран, вышедших в четвертьфинал, смогут получить визу. Им будет позволено не соблюдать карантин при наличии негативного теста на COVID-19.

Санкт-Петербург также прорабатывает комплекс мер для облегченного въезда в Россию для обладателей билетов на матчи.

Перенесенный из-за пандемии коронавируса Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург заполнит стадион на матчи Евро-2020 на 50 процентов.