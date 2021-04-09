Санкт-Петербург заполнит стадион на матчи Евро-2020 на 50 процентов

Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим должны предоставить дополнительную информацию о своих планах по количеству болельщиков на матчах чемпионата Европы до 19 апреля, — сообщает УЕФА. Тогда же будет принято окончательное решение о проведении матчей в этих городах.

Восемь городов подтвердили вместимость стадионов на матчах чемпионата Европы.

Санкт-Петербург и Баку откроют стадионы на 50% от вместимости трибун. Будапешт намеревается пустить 100% зрителей, но со строгими правилами входа на стадион. Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген пустят от 25% до 33% зрителей. Лондон подтвердил минимальную вместимость в размере 25% мест на три матча группового этапа и матч 1/8 финала. О вместимости стадиона «Уэмбли» на полуфиналах и финале будет объявлено в начале июня.

Кроме того, Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Санкт-Петербург допускают возможность до конца апреля увеличить вместимость стадионов.

Перенесенный из-за пандемии коронавируса Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Европы в Испании пройдут без зрителей.