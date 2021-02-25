Экс-наставник донецкого «Шахтера» может возглавить «Реал»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Пауло Фонсека, ныне возглавляющий итальянскую «Рому», является претендентом на пост наставника мадридского «Реала».

Как стало известно Corriere dello Sport, руководство «сливочных» недовольно результатами и планирует отправить в отставку нынешнего рулевого команды Зинедина Зидана в том случае, если клуб не завоюет ни одного трофея по итогам нынешнего сезона. Имя Фонсеки — среди кандидатов на потенциальную замену Зидану.

Текущий контракт 47-летнего португальского специалиста с «Ромой» рассчитан до конца сезона-2020/21. Он будет продлен автоматически, если «волки» квалифицируются в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.