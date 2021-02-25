Один из лидеров атаки «Ливерпуля» возобновил полноценные тренировки

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота вернулся в расположение команды и теперь сможет помочь коллективу Юргена Клоппа. Как сообщает пресс-служба «красных», 24-летний футболист присоединился к тренировкам в общей группе.

9 декабря 2020 года Жота получил травму колена в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланда». Обследование показало, что повреждение оказалось серьезным. С тех пор португалец проходил длительную процедуру восстановления.

До травмы Жота являлся одним из ключевых атакующих звеньев «Ливерпуля», куда он перешел из «Вулверхэмптона» в сентябре. В составе «красных» молодой форвард провел 17 матчей во всех турнирах и забил девять мячей. При этом в Английской премьер-лиге он записал на своей счет пять голов в девяти встречах. По количеству забитых мячей Жота уступает только Мохамеду Салаху (24) и Садио Мане (11), которые сыграли 35 и 32 матча соответственно.

28 февраля «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ.