«Реал» установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» вошел в историю Лиги чемпионов после первого матча противостояния с итальянской «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов, передает официальный сайт УЕФА.

Для «сливочных» эта встреча стала уже сотой в главном клубном турнире Европы с момента смены формата первенства в 1992 году. Команда из Мадрида с тех пор приняла участие во всех 25 сезонах ЛЧ, в каждом из них преодолев групповой этап. Также «Реал» является единственным клубом, который одержал 50 побед в матчах плей-офф. Ближайшим преследователем является мюнхенская «Бавария», выигравшая 49 встреч.

До смены формата турнир назывался Кубком европейских чемпионов. Если учитывать всю историю первенства, то в активе «Реала» 13 титулов: шесть в исходном формате и еще семь в Лиге чемпионов. По данном показателю «сливочные» являются рекордсменами.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Аталанту» с минимальным счетом. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.