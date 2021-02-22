Наставник «Локомотива» Николич анонсировал возвращение Миранчука

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич анонсировал возвращение травмированных футболистов в общую группу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ближайшее время четыре игрока возобновят тренировочный процесс.



«Миранчук, Смолов, Зе Луиш и Живоглядов должны в скором времени вернуться в команду. Они должны будут доказывать свою состоятельность на своих позициях.

Все эти игроки могут принести нам большую пользу», — сказал Николич.

Ранее стало известно, почему форвард «Милана» Златан Ибрагимович попросил о замене в матче с «Интером».