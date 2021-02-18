Промес обратился к фанатам «Спартака» во время пресс-конференции Тедеско

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес обратился к болельщикам московского «Спартака» во время пресс-конференции главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в Instagram.

«Фанаты, я люблю тебя», — написал нидерландский футболист на русском языке.

Переговоры между «Аяксом» и «Спартаком» по переходу футболиста начались в январе 2021 года. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Тедеско раскрыл детали возможного возвращения Промеса в «Спартак».